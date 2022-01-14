Помаранчевий рівень небезпеки. Пориви вітру в Одесі сягатимуть 25-27 м/с

В Одесі оголосили ІІ рівень небезпечних метеорологічних явищ. Ввечері 14 січня та вночі 15 січня пориви вітру сягатимуть 25-27 м/с. Таке журналістам Суспільного повідомила працівниці Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

За її словами, о 20:00 14 січня в Одесі очікують посилення вітру, який дійде свого піку вночі 15 січня. Тоді пориви вітру будуть 25-27 м/с. Послаблення прогнозують після третьої години ночі.

Увесь наступний день пориви північно-західного вітру коливатимуться від 15 до 20 /с. Значних опадів не очікують. Температура вночі по місту Одеса 0-2°C тепла, вдень +3-5°C.

По області вночі -3-+2°C, вдень 1-6°C тепла.

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