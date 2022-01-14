Близько тисячі ялинок передали тваринам харківського екопарку

Майже тисячу ялинок привезли до харківського екопарку жителі міста. Дерева для годування тварин прийматимуть до кінця зими.

Привозити ялинки почали минулого тижня, розповів Суспільному речник екопарку Олексій Костюченко. Дерева сортують: для копитних та гризунів відбирають свіжі ялинки. Вони корисні, говорить ветеринар парку Володимир Сергієнко.

"Взимку мало зелених кормів і найбільше вітаміну Е, А, різних вітамінів, які є найбільш корисними в зимовий проміжок часу для тварин. Для шерсті, для кісток, для м’язів, для зігрівання", — каже Сергієнко.

Суспільне Харків

Для інших тварин ялинки подрібнюють та підкладають у вольєри.

"Ми ставимо також і приматам, вони граються там, лемури стрибають, ховаються, граються між собою. Фазани також ховаються, як у притулок. Льви, тигри — прикрашаємо їхні вольєри. В них теж Новий рік", — говорить Сергієнко.

Суспіьльне Харків

Перш ніж дати тваринам ялинки, з них прибирають іграшки та елементи декору, говорить завідувач сектора копитних Сергій Попов.

"Прибираємо завжди мотузки, целофаном буває люди закручують. Буває залишаються частини іграшок новорічних: усякі дроти, якась мішура. Якщо щось залишається, ми ялинки у вольєри не кидаємо, вони йдуть на утилізацію. Люди останнім часом користуються штучним снігом. Це нібито красиво на ялинці, але воно прилипає до голок, це токсично для тварини", — зазначає Попов.

Суспільне Харків

Привезти ялинку до екопарку можна до кінця зими.

Авторка: Лариса Говина, Іванна Грузинська