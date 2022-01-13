У чоловіка три дні боліло вухо. Увесь цей час там повзав тарган

Житель Нової Зеландії Зейн Веддінґ три дні скаржився на дискомфорт у вусі. Він думав, що після купання туди потрапила вода, але з’ясувалося, що весь цей час там перебував невеликий тарган. Про це Веддінґ розповів місцевому виданню New Zealand Herald.

Ще вранці в суботу, 8 січня, чоловік відчув, що в його вусі щось рухалося. Веддінґ вирішив, що це була вода — напередодні він купався. Лікар, до якого чоловік звернувся, виписав йому антибіотики й порадив просушити вухо феном, щоб вода висохла.

Але через два дні, коли Веддінґ не міг заснути через рух у вусі, він звернувся до хірургині. "Вона сказала: здається, у вас у вусі комаха", — пригадує чоловік і додає: лікарка сама не вірила, що таке могло статися. А проте, видалення комахи зайняло лише кілька хвилин.

Фото: Зейн Веддінґ / Twitter Тарган, який три дні був у вусі Зейна Веддінґа з Нової Зеландії

"У п’ятницю ввечері я заснув на дивані вдома, і, як виявилося, три дні в моєму вусі повзав тарган", — каже Веддінґ. На думку чоловіка, його історія доводить: якщо відчуваєш щось не те зі своїм тілом, краще завжди звернутися до додаткового фахівця.

Що стосується таргана, то Веддінґ залишив його лікарці на пам’ять. За її словами, вона ніколи з подібним доти не стикалася.

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