У чоловіка три дні боліло вухо. Увесь цей час там повзав тарган

Житель Нової Зеландії Зейн Веддінґ три дні скаржився на дискомфорт у вусі. Він думав, що після купання туди потрапила вода, але з’ясувалося, що весь цей час там перебував невеликий тарган. Про це Веддінґ розповів місцевому виданню New Zealand Herald.
Ще вранці в суботу, 8 січня, чоловік відчув, що в його вусі щось рухалося. Веддінґ вирішив, що це була вода — напередодні він купався. Лікар, до якого чоловік звернувся, виписав йому антибіотики й порадив просушити вухо феном, щоб вода висохла.
Але через два дні, коли Веддінґ не міг заснути через рух у вусі, він звернувся до хірургині. "Вона сказала: здається, у вас у вусі комаха", — пригадує чоловік і додає: лікарка сама не вірила, що таке могло статися. А проте, видалення комахи зайняло лише кілька хвилин.
"У п’ятницю ввечері я заснув на дивані вдома, і, як виявилося, три дні в моєму вусі повзав тарган", — каже Веддінґ. На думку чоловіка, його історія доводить: якщо відчуваєш щось не те зі своїм тілом, краще завжди звернутися до додаткового фахівця.
Що стосується таргана, то Веддінґ залишив його лікарці на пам’ять. За її словами, вона ніколи з подібним доти не стикалася.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!