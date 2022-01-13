З 18 січня у лабораторії житомирської дитячої лікарні імені В.Й. Башека дітям з цукровим діабетом аналіз на глікований гемоглобін робитимуть безкоштовно. Про це Суспільному розповів директор лікарні Володимир Галайба.

За його словами, в грудні 2021 року лікарня закупила спеціальне обладнання та реактиви, необхідні для того, щоб робити аналіз на глісований гемоглобін.

"Цей апарат коштував 49 тисяч гривень. До нього закуплені усі витратні матеріали. Ми його протестували і на сьогодні ми всіх дітей, хворих на цукровий діабет, будемо обстежувати безкоштовно. Забір крові проводитимемо за місцем їхнього проживання – в Богунській або Корольовській дитячих поліклініках. Кров доставлятимуть до нашої лабораторії на вулиці Шевченка. Аналізи почнемо робити з 18 січня. І щовівторка подібні аналізи будуть проводитися на нашій базі", – говорить директор дитячої міської лікарні ім. В.Й. Башека Володимир Галайба.

Фото: Суспільне Житомир Володимир Галайба каже, що необхідне обладнання закупили наприкінці 2021 року

Фото: Суспільне Житомир Апарат купили за 49 тисяч гривень

Попри те, що для пацієнтів з цукровим діабетом передбачена державна підтримка, у Житомирській громаді батьки дітей, хворих на цукровий діабет, змушені були власним коштом кожні чотири місяці оплачувати аналіз на глікований гемоглобін.

"Лікар-ендокринолог направляв нас робити цей аналіз до приватних клінік, – говорить батько дитини з цукровим діабетом Костянтин Козлов. – Моя дитина інсулінозалежна і раз на квартал їй потрібно здавати аналіз на глікований гемоглобін. За ці три роки родина витратила біля трьох тисяч гривень на аналізи, які держава за програмою безоплатної медичної допомоги повинна компенсувати. Чому, якщо є така програма, держава нам не компенсує і не робить цей аналіз безкоштовно?"

Фото: Суспільне Житомир Зі слів Костянтина Козлова, за три роки його родина витратила на аналізи близько трьох тисяч гривень

Фото: Суспільне Житомир Держава має компенсовувати гроші, витрачені на аналіз

Фото: Суспільне Житомир Анжела Березовська говорить, що безкоштовні аналізи будуть робити з січня

Раніше такий аналіз не могли робити безкоштовно, бо громада не мала відповідного обладнання, говорить лікарка-ендокринологиня дитячої міської лікарні Анжела Березовська.

"Щоб визначити рівень глікованого гемоглобіну ми маємо створити електронне направлення згідно вимог Національної служби здоров'я України. І це повинні бути ті лабораторії, які мають договір з НСЗУ на безоплатне визначення глікованого гемоглобіну. Починаючи з січня цього року (2022 року – ред.), ці аналізи робитимуть у нашій лабораторії, яка 29 грудня 2021 року закупила апарат та реактиви на визначення, в тому числі, і глікованого гемоглобіну. На сьогоднішні у нас на обліку перебуває 109 дітей, хворих на цукровий діабет. 107 з них – інсулінозалежні. З січня ми маємо можливість один раз на квартал робити безкоштовне обстеження таких дітей", – поінформувала Анжела Березовська.

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