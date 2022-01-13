13 січня у Житомирі працівники СБУ затримали працівника державної кримінально-виконавчої служби під час передачі наркотиків у тюрму. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк.

За її словами, наразі чоловіку планують оголосити підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

За даними оперативників СБУ, працівник тюрми кілька місяців тому налагодив канал постачання наркотиків ув'язненим, і кілька разів на тиждень проносив наркотики на територію режимного об'єкту.

Фото: СБУ Затримання працівника тюрми

Наркотики ув'язненим чоловік продавав за вдвічі більшими цінами, якщо порівнювати із ціною на "чорному ринку" за межами в'язниці.

За оперативними даними, наркоторгівля могла приносити приносила затриманому прибуток, який у середньому вдвічі перевищував розмір його щомісячного грошового забезпечення за основним місцем роботи.

Фото: СБУ Наркотики, які затриманий імовірно намагався продати

Правоохоронці затримали працівника тюрми під час ймовірної спроби здійснити чергову доставку наркотиків.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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