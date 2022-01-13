На 40% зросла вартість проїзду у міському транспорті Ковеля і на міжміському маршруті "Ковель-Ружин". За таке рішення 13 січня проголосували члени виконкому міської ради, — розповів Суспільному перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.

До здорожчання вартість проїзду була 5 гривень для дорослих, студенти платили 3 гривні 50 копійок, а школярі — 3 гривні. Нині вартість проїзду становитиме — 7 гривень, а для студентів та учнів — 4.

Чому зросла вартість проїзду

У Ковелі є 32 міських маршрути та один приміський. Зі слів начальника управління економічного розвитку та торгівлі Юрія Кондратовича, 10 підприємців-перевізників із 14-ти звернулися до міського голови з проханням переглянути ціну на квиток у маршрутках. Каже: перевізники мотивують своє бажання тим, що тариф не підвищували з січня 2019 року.

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На засідання виконкому ніхто з перевізників не прийшов. Раніше, на громадських слуханнях, які відбулися 5 січня у міській раді, свою думку висловив підприємець Віктор Шевчик. "З 2019 року виросла мінімальна заробітна плата, паливно-мастильні і технічні матеріали, а тариф не піднімали", — сказав тоді перевізник.

Що кажуть у Ковельскій міській раді

Члени виконкому одноголосно підтримали підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті. Зі слів Тараса Яковлєва, перед прийняттям такого рішення вивчали складову тарифу, пасажиропотік.

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"Зараз зменшився пасажиропотік майже на сто людей на день у порівнянні із 2019-им роком. Нинішній тариф у 5 гривень — нерентабельний", — каже заступник Ковельського міського голови.

Як рішення виконкому оцінюють ковельчани

Ковельчанка Ірина щодня кілька разів користується громадським транспортом. Жінка каже, що сім гривень, особливо для людей, які їздять кожен день — це забагато.

Сусіпльне Волинь Ковельчани Ірина та Дмитро

Дмитро Паюк навпаки вважає, що підняття було потрібне. "Але якби ще якість транспортних засобів відповідала тому підняттю. Значна частина маршруток, що їздять, вони ходять ходуном, страшне просто, все брудне", — додає ковельчанин.

Нові ціни за проїзд у Ковелі почнуть діяти із 20 січня.

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