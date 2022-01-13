На 40% зросла вартість проїзду у міському транспорті Ковеля і на міжміському маршруті "Ковель-Ружин". За таке рішення 13 січня проголосували члени виконкому міської ради, — розповів Суспільному перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.
До здорожчання вартість проїзду була 5 гривень для дорослих, студенти платили 3 гривні 50 копійок, а школярі — 3 гривні. Нині вартість проїзду становитиме — 7 гривень, а для студентів та учнів — 4.
Чому зросла вартість проїзду
У Ковелі є 32 міських маршрути та один приміський. Зі слів начальника управління економічного розвитку та торгівлі Юрія Кондратовича, 10 підприємців-перевізників із 14-ти звернулися до міського голови з проханням переглянути ціну на квиток у маршрутках. Каже: перевізники мотивують своє бажання тим, що тариф не підвищували з січня 2019 року.
На засідання виконкому ніхто з перевізників не прийшов. Раніше, на громадських слуханнях, які відбулися 5 січня у міській раді, свою думку висловив підприємець Віктор Шевчик. "З 2019 року виросла мінімальна заробітна плата, паливно-мастильні і технічні матеріали, а тариф не піднімали", — сказав тоді перевізник.
Що кажуть у Ковельскій міській раді
Члени виконкому одноголосно підтримали підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті. Зі слів Тараса Яковлєва, перед прийняттям такого рішення вивчали складову тарифу, пасажиропотік.
"Зараз зменшився пасажиропотік майже на сто людей на день у порівнянні із 2019-им роком. Нинішній тариф у 5 гривень — нерентабельний", — каже заступник Ковельського міського голови.
Як рішення виконкому оцінюють ковельчани
Ковельчанка Ірина щодня кілька разів користується громадським транспортом. Жінка каже, що сім гривень, особливо для людей, які їздять кожен день — це забагато.
Дмитро Паюк навпаки вважає, що підняття було потрібне. "Але якби ще якість транспортних засобів відповідала тому підняттю. Значна частина маршруток, що їздять, вони ходять ходуном, страшне просто, все брудне", — додає ковельчанин.
Нові ціни за проїзд у Ковелі почнуть діяти із 20 січня.
Що відомо
- У Ковелі відбулися громадські слухання, на яких обговорили питання підвищення тарифів у громадському транспорту міста.
- Напочатку 2021 року перевізники у Луцьку хотіли збільшити вартість проїзду до 8 гривень. Тоді на виконкомі міськради відповідне рішення не погодили. Питання вивчали.
- З 21 жовтня минулого року вартість проїзду у маршрутках обласного центру підняли до 8 гривень.