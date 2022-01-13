Будівництво на схилах в Одесі: до суду викличуть представників міської ради

На наступне засідання щодо забудови схилів на 13 ст. Великого Фонтану викличуть представників департаменту архітектури та містобудування Одеської міськради, які підписували дозвіл на будівництво житлового комплексу. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня у залі суду.

Під час засідання під будівлею суду мешканці 13 ст. В. Фонтану провели акцію протесту. Вони вимагали зупинити будівництво на схилах. За словами юриста громадської організації "Спільна Мета" Бориса Бабія, наразі на тій території звели декілька поверхів.

Суспільне Одеса Акція протесту

У залі суду виступила адвокатка місцевих мешканців Марина Мельник. Вона заявила про те, що документи, які надав до матеріалів справи забудовник є фіктивними.

Суспільне Одеса

"Керівник на час підписання документів перебував в офіційному відрядженні у Польщі. У Департаменті архітектури відсутні будь-які відомості, що такі містобудівні обмеження були зареєстровані та коли-небудь видавалися. Проігноровано існування пляжної зони в 100 метрів, яка забороняє будівництво багатоквартирних житлових будинків на такій території", – розповіла Марина Мельник.

Суспільне Одеса Адвокатка Марина Мельник

За словами адвоката компанії-забудовника "Інтергал-Буд" Анатолія Кудрявцева, ніяких будівельних робіт на місці не проводиться, а містобудівна документація відповідає закону.

"У нас ще не ведеться будівництво. Ви можете проїхати, подивитися. Ваші твердження, що дані містобудівні умови не відповідають умовам містобудівній документації є безпідставними", – повідомив представник компанії.

Суспільне Одеса Адвокат компанії-забудовника "Інтергал-Буд" Анатолій Кудрявцев

Суспільне Одеса

Вислухавши обидві сторони, суддя Михайло Кравченко вирішив викликати другого відповідача у справі – представників Одеської міської ради. А саме працівників департаменту архітектури та містобудування, які підписували дозвіл на будівництво житлового комплексу на 13 ст. Фонтану.

Наступне засідання по справі призначили на 27 січня о 14.00.

17 грудня 2020 року одеський суд вдруге заборонив будівництво на житлового комплексу La Mer на схилах 13 станції Великого Фонтану. Тоді на засіданні розв'язували питання щодо підпірної стіни, яка насправді нібито передбачає будівництво дороги посеред парку. На початку засідання представники позивача адвокати Марина Мельник та Дмитро Ткаченко просили суд залишити без змін рішення першої інстанції. А саме – відмовити в апеляційній скарзі та вдруге заборонити будівельні роботи на схилах 13 станції Великого Фонтану.

На думку головної спеціалістки управління інженерного захисту та території міста Одеської міськради Олени Бєлоусюк, продовження будівельних робіт на схилі забезпечить уникнення можливих наслідків руйнування. Будова підпірної стіни сприятиме стабілізації процесів зсуву на схилі.

Проти компанії у судах розглядаються два позови – від місцевих мешканців та від прокуратури. Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу "Інтергал-Буд" тим самим залишив у силі рішення попередньої інстанції щодо заборони проведення будь-яких робіт на території 13 ст. Великого Фонтану.

Своєю чергою забудовник подав до суду позов на департамент архітектури Одеської міської ради.

На офіційному сайті компанії "Інтергал-Буд" розмістили ролик, де зазначено, що на схилах 13-ої станції Великого Фонтану планують збудувати 9-поверховий житловий комплекс.

Сайт "Інтергал-Буд" Проєкт будівництва

Сайт "Інтергал-Буд" Проєкт будівництва

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