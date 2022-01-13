Нігерія заявила про розблокування Twitter після 7-місячної заборони

Уряд Нігерії повідомив, що скасував заборону на роботу Twitter, запроваджену після суперечки довкола допису президента країни Мухаммаду Бухарі, який був видалений адміністрацією соціальної мережі.

Як повідомляє The East African, заборона діяла протягом семи місяців.

"Федеральний уряд Нігерії доручає мені поінформувати громадськість про те, що президент Мухаммаду Бухарі схвалив скасування припинення роботи Twitter у Нігерії із 12:00 сьогоднішнього вечора (12 січня – ред.)", — йдеться у заяві Агентства з розвитку інформаційних технологій країни.

При цьому журналіста AFP повідомив, що станом на 00:30 13 січня соціальна мережа все ще не була доступна у столиці Нігерії Лагосі.

Як зазначає видання, Нігерія призупинила роботу Twitter у червні 2021 року після того, як компанія видалила коментар Бухарі, у якому містилась погроза на адресу сепаратистів та згадка про громадянську війну в Нігерії 1967-1970 років. З того часу уряд та Twitter ведуть переговори про відновлення роботи за дотримання низки умов, включно із реєстрацію Twitter своєї діяльності в Нігерії.

Генеральний директор Національного агентства з розвитку цифрових технологій Нігерії Кашифу Інува Абдуллахі, який брав участь у переговорах комітету з Twitter, сказав, що компанія погодилася з правилами відновлення обслуговування. До них належать створення юридичної особи в Нігерії, призначення представника країни та дотримання податкових зобов'язань.

Що відомо

2 червня 2021-го у Twitter заявили, що публікація президента Мухаммаду Бухарі від 1 червня, що містила погрози групам, які звинувачуються в атаках на урядові будівлі та поліцію, порушила політику Twitter "щодо жорстокої поведінки".

Як повідомляє BBC, у дописі йшлося про громадянську війну в Нігерії 1967-70 років та про тих, "хто погано поводиться тепер". Проти цих категорій президент збирався говорити "мовою, яку вони зрозуміють". Вочевидь мова йшла про сепаратистів на південному сході країни, яких влада звинуватила у терактах, зокрема підпалах та низці збройних атак.

4 червня уряд Нігерії вирішив призупинити діяльність Twitter "на невизначений термін".

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