На Житомирщині у Червоненській громаді завершили реконструкцію школи та дитсадка

У Червоненській територіальній громаді завершили капітальну реконструкцію школи та дитсадка, яку розпочали п'ять років тому. Об'єкти не ввели у експлуатацію, проте освітній процес у закладах не припиняли.

Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директорки департаменту освіти і науки Наталія Осипович. За її словами, усі ремонтні роботи в школі та дитячому садку завершили в 2021 році, зараз заклади повноцінно працюють, але не введені в експлуатацію.

"Це не новопобудовані об'єкти, це не те, що об'єкти побудували з нуля. Діти там вже навчаються, це об'єкти, які діяли, в них на 1 вересня є акти обстеження, тому вони допущені до навчального процесу. Заклади можуть працювати, якщо в них ремонтували якусь частину приміщень. В них немає поки дозвільних документів на введення в експлуатацію, тому їм потрібно це доробити", – сказала Наталія Осипович.

Фото: Суспільне Житомир

Реконструкцію ліцею у Червоненській громаді розпочали в 2017 році. Директорка школи Ліна Іщук розповідає, що за період ремонтних робіт змінили дві підрядні організації. У ліцеї повністю оновили два навчальні класи, коридори, харчоблок, створили умови для дітей з інвалідністю.

"Змінився підрядник і на кінець 2020 року всі роботи були дороблені. Ми замінили двері у всіх класах, зробили їх без порогів і доступної ширини. Ось тут у нас були сходинки, ми зробили тут пандус, бо в школі ми маємо чотири інклюзивні класи, де навчаються діти з інвалідністю, тому вирішили позбавитися від сходів і зробити пандус, оскільки в нас там далі, за пандусом, знаходиться інклюзивна вбиральня", – сказала Ліна Іщук.

Фото: Суспільне Житомир Ліна Іщук

За словами директорки Ліни Іщук, найвищу ефективність показав проєкт термосанації.

"В молодшій школі діти ходять у змінному взутті, в футболках, бо в школі стало дуже тепло. До цього ми за сезон використовували 560 гігокалорій, а за минулий рік ми використали лише 370 гігокалорій, тобто дуже помітно зменшилася кількість тепла, яку ми використовуємо", – сказала директорка.

Про значну економію тепла після термосанації розповідає і завідувачка дитячого садочка в Червоному Марія Сидорчук.

"У нас тут шість груп, і в кожній є теплі підлоги. Раніше ми витрачали 330 кубів газу на добу, а зараз немає такого дня, щоб ми використали 100 кубів", – сказала завідуюча.

Фото: Суспільне Житомир Марія Сидорчук

Реконструкцію дитячого садка розпочали в 2018 році.

"Все розпочалося із заміни даху, бо він у нас протікав і постійно було мокро в кімнатах, все гнило. Замінили повністю каналізацію, усе зробили і стало тепло", – сказала Марія Сидорчук.

Фото: Суспільне Житомир

"Загальна вартість проєктів реконструкції садочка була 15 мільйонів, а вартість співфінансування – понад три мільйони. На школу загальна вартість всіх проєктів – понад 22 мільйони. Співфінансування з нашого селищного бюджету складало майже шість мільйонів. Проєкти глобальні і готові майже на 100%, лишилося здати в експлуатацію сам проєкт термосанації приміщень. Майже всі дозвільні документи в нас готові і в цьому році все буде здано, і прийнято в експлуатацію", – сказав заступник Червоненського селищного голови Павло Болотін.

Фото: Суспільне Житомир Павло Болотін

Заклади планують увести в експлуатацію до літа 2022 року.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber