В Україні з’являться інспектори з органічного виробництва. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки. Понад 20 кандидатів на цю посаду успішно склали кваліфікаційний іспит, поінформували в міністерстві.

Майбутні інспектори пройшли тест для перевірки теоретичних знань загальних вимог українського законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та тести для перевірки спеціальних знань у галузях органічного виробництва.

“Наразі всі кандидати успішно склали кваліфікаційний іспит. За рішенням Комісії їм буде видано свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції із зазначенням галузі (галузей) органічного виробництва”, - сказав заступник міністра економіки-торговий представник України Тарас Качка.

Фактично вперше в Україні з’являться інспектори з органічного виробництва, які працюватимуть за українським законодавством, пояснили у міністерстві. Йдеться про органічне рослинництво, тваринництво, грибівництво, аквакультуру, виробництво органічних морських водоростей, органічних харчових продуктів та органічних кормів, а також заготівлю органічних об’єктів рослинного світу.

Це, зокрема, сприятиме розвитку українського органічного сектору, відзначили у мінекономіки.

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