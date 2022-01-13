Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги організував виїзди мобільних бригад з вакцинації.

Таким чином хочуть швидше охопити вакцинацією проти COVID-19 осіб віком понад 60 років. Йдеться про тих мешканців Шостки, які знаходяться в групі медичного ризику та через стан здоров’я не можуть самостійно дістатися до пунктів щеплення.

Для вакцинації маломобільних громадян використовуватимуть лише вакцину в однодозних флаконах.

Тим, хто хоче вакцинуватися з допомогою мобільної бригади, варто звертатися до реєстратур амбулаторій, де вони обслуговуються.

Номери телефонів амбулаторій:

амбулаторія № 1 – 62231, 096-6995982

амбулаторія № 2 – 22231, 066-7241550

амбулаторія № 3 – 53769, 068-9686768

амбулаторія № 4 – 40060, 095-0546428

амбулаторія № 5 – 61259, 066-1004280

амбулаторія смт. Вороніж – 099-9766159

амбулаторія с. Миронівка – 097-7420509

амбулаторія с. Богданівка – 066-2432604

амбулаторія с. Івот – 066-0333489

амбулаторія с. Клишки – 098-7867618

амбулаторія с. Чапліївка – 097-7769029

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