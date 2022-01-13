Родичі чотирьох осіб, які загинули 13 січня 1991 року під час заворушень у Вільнюсі, подали до суду на експрезидент СРСР Михайла Горбачова. За їх доводами він був на той час очільником держави, який ніс відповідальність за дії військовослужбовців – тому має бути притягнутим до відповідальності за їх смерті. Про це повідомляє литовське радіо LRT.

"Позов був поданий до Вільнюського міського суду в ніч проти 13 січня, коли тридцять один рік тому СРСР атакував Литовський центр телерадіомовлення та Вільнюську телевежу", — повідомив Робертас Повілайтіс, син загиблого під час заворушення.

Загалом позов подали родичі чотирьох загиблих: Відаса Мацюлявічюса, Альгімантаса Пятраса Каволюкаса, Віргініюса Друскіса, Аполінараса Юозаса Повілайтіса.

"Цивільний позов до Вільнюського міського суду містить докази того, що як головнокомандувач Горбачов у січні 1991 року володів контролем над армією, однак не зробив нічого, щоб зупинити агресивні дії військових", – зазначають родичі загиблих під час бійні 13 січня.

Позивачі мають на меті притягти до відповідальності Горбачова як найвищу посадову особу СРСР за вбивство громадян Литви у січня 1991 року.

Родичі запевняють, що представили суду достатні докази того, що тодішній Президент СРСР Горбачов керував армією як Головнокомандувач Збройних Сил СРСР з 11 по 13 січня 1991 року, але не діяв, аби запобігти агресії, яка спричинила смерть 14 людей під час заворушень біля телевізійної вежі у Вільнюсі.

"Дуже важливо, аби винні у військових злочинах та злочинах проти людяності були притягнуті до відповідальності", — аргументував Міндаугас Гедейкіс, юрист, який складав позов родичів.

11 березня 1990 року Литва вийшла зі складу СРСР, проголосивши незалежність. На початку 1991-го в країні почалися акції протесту проти підвищення цін, що викликало реакцію у Кремлі: 8-13 січня 1991-го радянські війська і десантники штурмували вільнюський телецентр. Загинули 14 захисників телецентру і один офіцер "Альфи", понад тисяча мирних жителів постраждали.

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