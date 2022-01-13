Ізмаїльський загін Морської охорони візьме участь у навчаннях "Сі-Бриз 2022"

Військові Ізмаїльського загону Морської охорони візьмуть участь у цьогорічних спільних навчаннях ВМС України з ВМС США. Про це повідомили у пресслужбі Морської охорони Держприкордонслужби України.

У ході навчань Морська охорона буде представлена дев'ятьма одиницями корабельно-катерного складу.

Під час навчань військові відпрацьовуватимуть навички та знання на річці Дніпро. Саме там планують використати сили Ізмаїльського загону, адже, як зазначили у пресслужбі відомства, його персонал обізнаний у специфіці річкової навігації та готовий до вивчення особливостей Дніпра.

У службі зазначили, що ще відпрацьовуватимуть військові під час спільних навчань:

кораблі та катери використовуватимуть під час контролю цивільного судноплавства,

проводитимуть артилерійські стрільби,

відпрацьовуватимуть заходи протиповітряної оборони від імітації авіаударів по тактичних групах в морі,

самі "нападатимуть" і відбиватимуть умовні атаки малих швидкісних цілей,

братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із порятунку людей, які начебто будуть тонути,

братимуть участь у пошуку судна-порушника та протидіятимуть незаконній міграції.

Також військові покращуватимуть навички з поринання у воду, протидиверсійних дій, повітряних атак та висадки з гелікоптера.

Минулого року міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2021" проводили в Одеському порту на базі Практичної гавані. Тоді у навчаннях взяли участь 130 водолазів з шести країн, котрі відпрацьовували розмінування та підйом судна з глибини.

Загалом у 2021 році до тренувань доєдналася рекордна кількість країн-учасниць – 27, повідомили в інформагенції Міноборони АрміяInform. До військових навчань залучили понад 30 кораблів, 30 літаків та понад 1 тисячу 400 військовослужбовців з різних країн світу.

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