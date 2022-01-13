Кабінет Міністрів вперше включив Херсонську область до соціальної благодійної програми з відновлення добробуту жителів і розвитку територіальних громад, які межують із тимчасово окупованими територіями України на 2022 рік. Також Уряд збільшив фінансування програми вдвічі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Уряд подовжив дію програми на 2022 рік, збільшив її фінансування вдвічі (зі 100 млн грн до 200 млн грн), а також поширив її на Херсонську область. Це кошти на соціальну інфраструктуру освіти та покращення комфорту перетину КПВВ з тимчасово окупованими територіями", - пише Ірина Верещук.

У рамках програми передбачено, що протягом 2022 року триватиме впровадження новітніх енергоефективних технологій на об’єктах соціальної інфраструктури та в сервісних зонах контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

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