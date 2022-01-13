У Китаї закликали бойкотувати KFC через промокампанію мережі

Китайська асоціація споживачів (CCA) закликала бойкотувати мережу ресторанів KFC через те, що її промокампанія заохочує до збільшення харчових відходів.

KFC запустив акцію з Pop Mart, китайським виробником іграшок, відомим своїми "коробками з таємницею", передає ВВС. Клієнти можуть зібрати обмежену колекцію ляльок Dimoo з великими очима й круглим обличчям, купуючи певні набори страв KFC.

CCA стверджує, що акція призвела до того, що деякі покупці почали несамовито скуповувати нові коробки заради ляльок. В організації наголосили, що KFC "використала обмежену серію коробок, щоб спонукати споживачів до нераціональної та надмірної купівлі наборів їжі, що суперечить громадському порядку, добрим звичаям та духу закону".

У 2020 році уряд Китаю розпочав масштабну кампанію проти надмірних харчових відходів, яку очолив голова партії Сі Цзіньпін. Він назвав кількість витраченої їжі "шокуючою і тривожною". "Кампанія "Чисті тарілки" почалася на тлі зростання занепокоєння щодо продовольчої безпеки під час пандемії. У ході кампанії інфлюенсерам заборонили переїдати в соціальних мережах, а відвідувачів ресторанів закликали не замовляти більше, ніж вони могли з’їсти.

Що відомо

Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН заявив про загострення глобальної кризи на фоні пандемії Covid-19 і попросив про допомогу главу компаній Tesla і SpaceX.

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