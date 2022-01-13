Відтепер в Сумській області всі бажаючі онлайн можуть знайти всі поліцейські станції у територіальних громадах.

За допомогою інтрактивної онлайн-карти мешканці Сумщини зможуть швидко знайти місцезнаходження поліцейської станції у будь-якому куточку області та звернутися за допомогою до поліцейських. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Користуватися картою можна за допомогою смартфона і комп’ютера. Реєстрація для цього не потрібна. Онлайн-карта буде постійно оновлюватися та поповнюватися інформацією.

Інтерактивна карта доступна за QR-кодом або посиланням.

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