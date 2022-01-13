Від першого січня 2022 року у навчальних закладах має бути запроваджене оновлене меню дитячого харчування. Про те, як впроваджується реформа в Запорізькій області в етері Суспільного Запоріжжя розповіли керівниця ГО “Хочу вчитися” Катерина Звєрєва та Олена Ананьєва, заступниця начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Також кореспонденти Суспільного відвідали навчальні заклади двох територіальних громад регіону, де нове меню було запроваджене в перехідний період.

В чому полягає реформа шкільного харчування

Реформа харчування в школах триває в Україні майже рік, нею опікується перша леді держави разом з фахівцями Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти та науки та Держпродспоживслужби, розповідає Олена Ананьєва. З початку 2021 року запровадили новий санітарний регламент для закладів середньої освіти, а в травні експерти презентували оновлене шкільне меню.

Для того, щоб школи встигли підготуватися до нових правил, уряд встановив перехідний період і наклав мораторій на штрафи: до 1 січня 2022 року школи не притягувалися до відповідальності, якщо перевірки встановлювали порушення нових норм харчування. Відтепер, при встановленні порушень Держпродспоживслужба буде приймати заходи щодо дотримання норм постанови Кабінету Міністрів та вимог санітарного регламенту.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Ананьєва

"Оновлене меню розподіляється на тижневе та сезонне. Раніше меню складалося на два тижні, зараз воно є тижневим та наразі, за рекомендаціями Міністерства освіти та науки України, ми маємо меню осіннє та меню зимове. Акцент робиться на зменшенні об’ємів споживання цукру, солі виключення з меню ковбасних виробів, сосисок, кондитерських виробів. Натомість збільшена норма споживання молока, додається багато нових, цікавих страв в основі яких є нежирна свинина, телятина, курятина", — каже експертка.

Олена Анаьєва додає: оновлене меню передбачає 160 страв. Для кожної з них передбачені технологічні карти, які опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я. Також у вільному доступі збірник шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який є амбасадором реформи шкільного харчування. Він має висновок Держсанекспертизи, а технологічні карти пройшли випробовування та дослідження, також затверджені Міністерством охорони здоров’я і можуть використовуватися при формуванні шкільного меню.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На місцях відповідальність за оновлення меню несе керівник закладу. Держпродспоживслужба наразі проводить гігієнічну оцінку від суб’єктів господарювання, постачальників або організаторів харчування, якщо в закладі вибраний інший спосіб — кейтеринг або аутсорсинг. Тобто керівник закладу відповідає за порядок та погодження перспективного чотиритижневого оновленого меню", — каже вона.

Як на реформу реагують батьки та як можуть впливати на шкільне меню

За словами Катерини Звєрєвої, реакція батьків запорізьких школярів на зміни неоднорідна, оскільки у деяких школах їжа залишилася такою, як і раніше, а подекуди, дітям зміни прийшлися не до смаку. Також батьки зазначають, що в деяких закладах вартість харчування зросла.

"У нас питання ще до департаменту освіти міського, чому не проводиться інформаційна компанія, чому не роз’яснюється батькам, що в нас за ціною зростає, що в садочках, що в школах", — каже Катерина Звєрєва.

Фото: Суспільне Запоріжжя Катерина Звєрєва.

Експертка зазначає, батьки мають право громадського контролю і захисту прав дитини, тому можуть прийти до освітнього закладу та перевірити контрольну порцію. Але доступ до харчоблока можливий виключно за наявності санітарної книжки та відповідних документів.

"Я рекомендую батькам це робити не якимось набігом, прорватися та подивитися, а мати активну позицію, входити до комісії та займатися цим постійно. З приводу вартості —поки що ми бачимо, що якоїсь фіксованої суми немає. Жодної інформації від департаменту освіти та Запорізької міської ради ми не побачили", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Ольга Ананьєва додає, що будь-яка реформа – це впровадження змін на місці, тому поступово має відбутися робота щодо дієвого контролю, модернізації харчоблоків, підвищення професійної освіти кухарів. Мають бути враховані багато чинників щодо якості приготування і рецептури.

"Ми завжди кажемо керівникам закладів освіти, адміністрації, що ваша прозорість діяльності та комунікація з батьками це запорука всього чудового, що тільки може бути та списує багато проблем одразу. Оприлюдніть меню, оприлюдніть інформацію, поясніть батькам нащо це, як це, коли це, зробіть фотографії", — каже Катерина Звєрєва.

Як реформа працює у громадах Запорізькій області

Про те, що смачного й корисного пропонують школярам, а також чого не вистачає, журналісти Суспільного дізнавались, зокрема, у Новоолександрівській та Кушугумській територіальних громадах Запорізького району.

У Новоолександрівській гімназії навчаються 185 дітей. Безоплатно снідають учні початкової ланки та пільгових категорій — загалом їх 80. У комплексні обіди для учнів середніх та старших класів, також, планують впроваджувати рецептурні страви Євгена Клопотенка, каже виконувачка обов’язків директора гімназії Вікторія Шляхова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Школі це не коштує нічого. Тому, що це фінансується з місцевого бюджету. Для учнів 1-4 класів та пільгової категорії виділяється сума з розрахунку — 30 гривень на учня. Сплачує теж сільська рада. Тобто, у нас для цих категорій безкоштовне харчування. Обіди вже за власний кошт, хто хоче", — каже Вікторія Шляхова, в.о. директора Новоолександрівської гімназії Запорізького району.

Впроваджувати реформу харчування у Новоолександрівській гімназії розпочали рік тому. Частково оновили кухонне обладнання, уклали договори з постачальниками продуктів, спробували нове меню.

"Меню розробляла ціла команда — це кухар, дієт-сестра, комірник, медична сестра. Тобто, працівники нашої гімназії розробляли меню", — розповідає Тетяна Самарська, заступниця директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської гімназії.

З березня сезонне меню зміниться на весняне, каже Вікторія Шляхова. За її словами, також надалі оновлюватимуть харчоблок, а до освітньої програми додадуть заходи, які формуватимуть у дітей культуру здорового харчування.

Меню для трьох освітніх закладів Кушугумської територіальної громади розробив колегіум шкільних дієт-сестер. Половина страв — із рецептів Євгена Клопотенка.

"Відтепер діти споживають щодня молочні продукти, свіжі фрукти і овочі. Збільшилась кількість прянощів натуральних, що додаються у страви. Діти звикали не одразу, складно далося звикання до відсутності цукру у напоях, але ми самі звикаємо й діти звикають разом із нами", — розповідає Марія Юдіна, заступниця директора з навчально-виховної роботи Кушугумської гімназії "Інтелект".

За її словами, на сьогодні сніданок коштує 25 гривень і це забезпечується селищною радою. Комплексний обід коштує 35 гривень і його забезпечують дітям батьки.

Нині нове меню погодили у Держпродспоживслужбі всі дитячі садки та понад половини закладів загальної середньої освіти в Запорізькій області.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На початку грудня у нас було тільки 1,5 тисячі затверджених оновлених меню. А на початку січня ми маємо вже 2,5 тисячі оновлених меню, які є правильними та можуть використовуватись у системі харчування дітей. Тому процес активно триває. А ще близько 1 тисячі повернуто для доопрацювання: або калорійність не дорахована, або якісь інші технічні моменти", — каже Людмила Бухаріна, директорка департаменту освіти Запорізької облдержадміністрації.

За словами Людмили Бухаріної, зміна системи шкільного харчування значною мірою залежить від технічного стану харчоблоків. Цьогоріч на їхнє оновлення у держбюджеті України закладені 1,5 мільярди гривень. З них у Запорізькій області цьогоріч розраховують отримати не менше 50 мільйонів, каже Людмила Бухаріна. У порівнянні з 16, отриманими торік.

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