Данілов розповів, як РНБО дізналося про проблеми COVID-19 у Китаї

Рада національної безпеки дізнала про те, що проблема поширення коронавірусу у Китаї набула серйозних масштабів після того, як бізнесмен з КНР намагався закупити в Україні велику партію медичних масок.

Про це в інтерв'ю УП розповів секретар РНБО Олексій Данілов

"Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", — зазначив він.

За словами Данілова, вперше на ситуацію з поширенням вірусу в Ухані відомство звернуло увагу в кінці грудня 2019 року. 23 грудня 2019 року РНБО вперше отримало повідомлення, що "в місті Ухань щось відбувається". Він наголосив, що тоді "про це ніхто не знав, ніхто не говорив".

Що відомо

За 11 місяців 2021 року з держбюджету витрачено 34,7 млрд грн з передбачених 43,7 млрд гривень на протидію пандемії COVID-19. Найбільше коштів — 17,8 млрд грн — витратили на зарплату лікарям та проведення щеплень населенню.

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