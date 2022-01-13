Волонтери громадської організації "Станція добра" напередодні Щедрого вечора роздавали пакунки з харчами для пенсіонерів із Ківерців та навколишніх сіл, – розповіла Суспільному ініціаторка акції Альона Максименко.

Загалом у Ківерцях і навколишніх селах роздали більше 20-ти святкових наборів страв та понад сотню пакунків солодощів.

У святкових наборах – 12 готових домашніх страв, яблука і солодощі. "Наше діло, щоб вони сьогодні повечеряли нормально. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує", – розповіла жінка.

Суспільне Волинь Волонтери формують тарілки зі стравами

Як розповіла ініціаторка акції, власної кухні волонтери поки не мають: "От олів’є привезли з Веснянки, рибу насмажили в Горохівському районі, передали електричкою. Ще олів’є в Ківерцях, капуста тушиться в Ківерцях, вареники робились тут".

Пакунки з харчами волонтери перевозять у термосумках, аби їжа не зіпсувалася, та залишалася теплою.

Суспільне Волинь Теплі страви складають у термосумку

Одна з тих, хто отримав 12 страв від волонтерів, — Ганна Жадан. Жінка сама виховує доньку, у 2016 році переїхала з Луганська на Волинь. За її словами, з чоловіком розвелись через війну. Він – за Росію, вона ж за Україну.

Суспільне Волинь Переселенка Ганна Жадан

"Цукерки дали, вареники, ковбаску, хлібчик, каша, миюче. Все, що треба", – розповіла жінка.

Допомагають волонтери одиноким волинянам, багатодітним сім’ям, також людям з інвалідністю. Частину пакунків вони роздають на складі громадської організації "Станція добра", решту приносять до будинків пенсіонерів. Зі слів Альони Максименко, крім їжі, благодійники збирають одяг і продукти, меблі та іграшки.

Пенсіонер Валерій Баймиструк приїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг.

Суспільне Волинь Пенсіонери, які прийшли на "Станцію добра"

"Курточки взяв, шапку, кофту. Їжу дали: ковбасу, салат, м'ясо. Ще поки пенсію отримую, то щось куплю, але що там платять. Там 1500 гривень. І дрова треба, і паливо", – розповів пенсіонер.

Працюють волонтери без фінансової підтримки спонсорів, їм допомагають люди: приносять те, чим можна поділитись з одинокими волинянами.

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