Волонтери громадської організації "Станція добра" напередодні Щедрого вечора роздавали пакунки з харчами для пенсіонерів із Ківерців та навколишніх сіл, – розповіла Суспільному ініціаторка акції Альона Максименко.
Загалом у Ківерцях і навколишніх селах роздали більше 20-ти святкових наборів страв та понад сотню пакунків солодощів.
У святкових наборах – 12 готових домашніх страв, яблука і солодощі. "Наше діло, щоб вони сьогодні повечеряли нормально. Ми собі вирішили, що цим людям ніхто не занесе, ніхто не нагодує", – розповіла жінка.
Як розповіла ініціаторка акції, власної кухні волонтери поки не мають: "От олів’є привезли з Веснянки, рибу насмажили в Горохівському районі, передали електричкою. Ще олів’є в Ківерцях, капуста тушиться в Ківерцях, вареники робились тут".
Пакунки з харчами волонтери перевозять у термосумках, аби їжа не зіпсувалася, та залишалася теплою.
Одна з тих, хто отримав 12 страв від волонтерів, — Ганна Жадан. Жінка сама виховує доньку, у 2016 році переїхала з Луганська на Волинь. За її словами, з чоловіком розвелись через війну. Він – за Росію, вона ж за Україну.
"Цукерки дали, вареники, ковбаску, хлібчик, каша, миюче. Все, що треба", – розповіла жінка.
Допомагають волонтери одиноким волинянам, багатодітним сім’ям, також людям з інвалідністю. Частину пакунків вони роздають на складі громадської організації "Станція добра", решту приносять до будинків пенсіонерів. Зі слів Альони Максименко, крім їжі, благодійники збирають одяг і продукти, меблі та іграшки.
Пенсіонер Валерій Баймиструк приїхав до волонтерів із села Сапогів, щоб вибрати теплий одяг.
"Курточки взяв, шапку, кофту. Їжу дали: ковбасу, салат, м'ясо. Ще поки пенсію отримую, то щось куплю, але що там платять. Там 1500 гривень. І дрова треба, і паливо", – розповів пенсіонер.
Працюють волонтери без фінансової підтримки спонсорів, їм допомагають люди: приносять те, чим можна поділитись з одинокими волинянами.
Що відомо
- На "Станції добра" волонтери працюють у середу та четвер з 9:00 до 12:00, де приймають речі та розподіляють на складі. Також ведуть облік сімей, які звертаються за допомогою, зокрема зараз таких 427 родин. Зі слів організаторки благодійної акції, звертаються і одинокі люди, і багатодітні сім’ї, і погорільці, і люди з інвалідністю і ті, хто потерпав від насилля в сім’ї.
- Торік у грудні у місті Ківерці Луцького району волонтери почали збирати одяг, продукти, меблі та іграшки для одиноких волинян, багатодітних сімей та людей з інвалідністю, яким передають необхідні речі.