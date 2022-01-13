У громаді на Волині вперше відбулися змагання з бігу на ковзанах

У Шацькій громаді організували змагання з бігу на ковзанах. Участь у них взяли 60 охочих. Серед учасників найбільше дітей віком від 9 років, — розповів Суспільному організатор змагань Володимир Кубай.

Перегони відбулися, 12 січня, на озері Велике Чорне Шацької громади.

Фото: Шацька селищна рада

Учасники змагалися у трьох видах: парному бігові, індивідуальному та командному. Всім безплатно видали ковзани та засоби захисту. "Найбільше учасників було серед школярів. Найменшому учаснику — 9 років, найстаршому — 20", — каже Володимир Кубай.

Додає: хлопці на швидкість бігли по два льодових кола, а це — 650 метрів, а дівчата по одному — 325 метрів. Хто подолав дистанцію швидше, той став переможцем.

Впродовж семи років на озері Велике Чорне Шацької громади відбуваються змагання з хокею, змагання з забігу на ковзанах організували вперше, — розповідає організатор.

З його слів, у громаді зацікавлені у розвитку такого виду спорту. Під час змагань поблизу катка чергували медики та рятувальники.

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