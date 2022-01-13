На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 367 жителів

На Житомирщині за добу, 12 січня, підтвердили коронавірус у 367 жителів області. Померли двоє людей.

Про це 13 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

13 січня лабораторний центр провів 1 560 досліджень на наявність захворювання – у 367 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 2 472 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще двоє людей:

34-річна жителька Черняхова;

83-річний житель Житомира.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 292 летальні випадки. Найбільше людей померли у Житомирі – 907 жителів, Бердичеві – 281, Коростені – 239 та Новограді-Волинському – 187.

12 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 94 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 142 260 жителів, з яких 136 496 вже одужали.

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