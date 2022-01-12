Результати медичних експертиз із висновками, довідки Національної поліції та протоколи слідчих експериментів у справі смертельної аварії на острові Хортиця дослідили під час засідання в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін, який перебував на суді.

На початку судового засідання адвокат обвинуваченого Володимир Балюта, разом із підзахисним, вимагали заборонити відеозйомку. Суддя Орджонікідзевського районного суду Віталій Макаров працювати журналістам Суспільного дозволив.

Прокурорка Наталя Красуля передала суду письмові докази, що знаходяться у матеріалах справи.

Фото: Суспільне Запоріжжя Матеріали справи

Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта виказав суду зауваження стосовно частини наданих доказів. За його словами, у загиблої дівчинки була кіста головного мозку, і через це їй не могли надати належну медичну допомогу.

"Хочу звернути увагу на неприпустимість висновку судово-медичної експертизи тіла. Оскільки порушені статті 160 Кримінально-процесуального Кодексу України: слідчий і прокурор не звертались із відповідним клопотанням до слідчого судді щодо тимчасових слідчих дій задля вилучення документів і речей, а саме, медичних документів хворої та амбулаторної картки", — сказав він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Так, дійсно була кіста, вона гальмувала нам розвиток дитини. Але ні на що вона не впливала. Коли донька була маленькою, то трохи пізніше почала розмовляти, ходити. Але життю це не заважало. У нас є всі необхідні документи, тому, можемо їх надати", — сказала потерпіла Дар'я Покровська.

Фото: Суспільне Запоріжжя Подружжя Покровських

"Несподівано сталося, що обвинувачений та його захисник дають критичну оцінку деяким доказам. Проте, на досудовому розслідуванні вони не заявляли будь-яких клопотань або скарг. Позиція змінилася кардинально, що на це впливає — не розуміємо. Але на сьогодні обвинувачений не визнає свою вину повністю, вчиняє дії на затягування процесу. Далі подивимось. У нас далі стадія допиту потерпілих свідків та обвинуваченого", — сказав Євген Шурубура, адвокат потерпілої родини Покровських.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євген Шурубура

Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта та обвинувачений Євген Матюх по завершенню судового засідання відмовилися від коментарів Суспільному.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя 26 січня.

Ситуацію із загибеллю п'ятирічної Уляни Покровської телефоном прокоментував Суспільному директор обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко. "Смерть настала від поєднаної тупої травми голови та тулуба, підсумки судово-медичної експертизи збігаються із клінічним діагнозом дитини, яка у нас знаходилась. Тобто, за чотири дні було зроблено все — комп'ютерна томографія, контрольна магнітно-резонансна томографія, ультразвукове дослідження. Була проконсультована спеціалістами: хірургом, реаніматологом, педіатром, ортопедом-травматологом, неврологом, офтальмологом, нейрохірургом і доцентом кафедри анестезіології та дитячої хірургії", — сказав він.

Що відомо

29 серпня 2021 року на острові Хортиця запоріжанин Євген Матюх перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів: родину Покровських – чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Подовжити запобіжний захід, але до застави запровадити додаткові обов’язки, таке рішення ухвалив 19 листопада 2021 року суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя Віталій Макаров щодо запоріжця Євгена Матюхи.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber