Дисидентський рух на Сумщині. 50 років від початку спецоперації КДБ

Представники робітників, селян, священники та інтелігенція Сумщини були заарештовані та отримали різні терміни ув’язнення у 70 роках. Згодом з’явився термін – дисиденти. Нині в Україні відзначають 50 роковини від початку "великого погрому".

На початку 70-х років минулого століття радянська влада розв’язала масові репресії проти українських правозахисників, борців за вільну Україну. 12–14 січня 1972 року КДБ УРСР розпочав "операцію "Блок", заарештувавши велику групу української інтелігенції.

У Великочернеччинській школі Анатолій Семенюта викладав російську літературу та німецьку мову.

Фото: Суспільне Суми

Зараз у школі музейна кімната лірика. Анатолія Семенюту заарештували у 1965 році. На суді прокурор просив 3 роки позбавлення волі, зрештою дали 8 місяців.

"Діти, учні його, згадують дуже тепло про Анатолія Миколайовича. Кажуть, що слухали його дуже уважно, він ніколи не говорив голосно, говорив тихенько і якщо десь, якийсь непорядок у класі, то тільки легеньке постукування олівчиком по столу. Після арешту Анатолію Миколайовичу просто не дозволили працювати в школі довгий час. Потім він працював у колгоспі просто візником, працював у саду", – розповіла завідувачка музею Анатолія Семенюти Вікторія Безпала.

Фото: Суспільне Суми

Член національної спілки краєзнавців В’ячеслав Артюх – дослідник дисидентського руху Сумщини, співавтор першого тому книги "Інакодумство на Сумщині" розповів Суспільному про арешт поета.

"На квартирі у Царика Юрія, відомого сумського письменника, поета, він і тележурналістом був пізніше, вони збирались на Комсомольській і, справді, їх там заарештували. Царик отримав рік виправних робіт за вільнодумство. І найцікавіше, під яку статтю його підвели, під дуже ганебну статтю кримінальну про "звідництво". Нібито, якийсь там "притон" був у нього на квартирі. Анатолій Семенюта – з цієї групи. Він отримав пів року і там, в ув’язненні захворів від чого, власне й помер", – розповів В’ячеслав Артюх.

Краєзнавець поділяє протести тих часів на Сумщині на три напрямки:

вільнодумство творчої інтелігенції, представниками якої були Семенюта та Царик.

економічно-соціальний, коли люди незадоволені системою. Це, здебільшого робітники, селяни.

релігійний. Про нього відомо найменше. Це стосувалось "неправильних" сектантів. Переважно протестантів, єговістів. Найбільше страждали п’ятидесятники, адвентисти, незареєстровані баптисти".

Наразі, розповів В’ячеслав Артюх готує до друку другий том видання "Інакодумство на Сумщині". Серед відомих представників дисидентства на Сумщині за словами В’ячеслава Артюха були письменник та перекладач Борис Антоненко-Давидович; поет, журналіст Микола Данько; громадська учасниця руху шістдесятників Євгенія Кузнецова та десятки інших.