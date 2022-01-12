На Луганщині запровадили нові норми харчування

За інформацією Держпродспоживслужби, 1 січня завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. Рекомендоване службою оновлене меню для шкільних їдалень містить сто шістдесят страв. У ньому обмежено кількість використання солі та цукру.

Медична сестра Сватівського міського ліцею №2 Наталія Устінова розповіла журналістам Суспільного, що у їдальні ліцею щодня пропонують нові страви. Меню складають на чотири тижні та оновлюється воно щосезону. Учні молодших класів харчуються безплатно, для інших обід може обходитися у 20 гривень.

"Каша гречана, котлета хліб та чай, а для середньої та старшої ланки: салат з моркви, суп з бобовими, на вибір у нас картопляне пюре або каша гречана", — розповіла медична Наталія Устінова.

Устінова додала, що деякі страви оновленого меню взяли із рецептів шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

"Такі, наприклад стави як "Бігус з гречкою", "Запіканки сирні", страви із курячого м'яса, наприклад такі, як курячі нагетси, тушкована курка з овочами в сметанному або томатному соусі", — розповіла медична сестра.

На харчоблоці ліцею впроваджено вимоги системи безпечності харчування ХАСП. Для кухарів тут є власний вхід, ізольовані приміщення для зберігання овочів, комора для круп і борошна. Технологічні процеси розділено у часі, а для роботи із різними продуктами є окремі столи.

За словами директорки Сватівського міського ліцею №2 Лариси Савенко, їдальня розрахована на 70 учнів, а оскільки у ліцеї навчається 480 дітей, то обідають групами із дотриманням карантинних норм.

Що відомо

За інформацією Сватівського міського відділу освіти нові норми харчування нині впроваджено у 13 ліцеях та гімназіях Сватівської об'єднаної тергромади.

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