У Житомирі в річці знайшли тіло 35-річного чоловіка

8 січня у Житомирі в річці Кам'янка знайшли тіло 35-річного чоловіка. Про це Суспільному 12 січня повідомила речниця обласного управління Нацполіції Алла Ващенко.

За її словами, 8 січня у поліцію надійшло повідомлення про те, що випадкові перехожі знайшли в річці Кам'янка тіло людини. Наразі вдалося встановити особу чоловіка.

"Частково у воді і частково на березі перехожі виявили труп чоловіка. На даний час встановлено, що це місцевий житель 1986 року народження. У рамках відкритого кримінального провадження було призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті", – сказала Алла Ващенко.

Попередня причина смерті чоловіка – переохолодження.

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