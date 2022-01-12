У 2021 році користувачі щодня витрачали на мобільні додатки майже 5 годин

У 2021 році користувачі щодня витрачали на мобільні додатки 4,8 годин на день.

Про це йдеться у звіті компанії App Annie, яка проводить моніторинг застосунків. Як відзначено у документі, найбільше часу застосунками користувалися мешканці Бразилії, Індонезії та Південній Кореї — понад 5 годин.

При цьому більшість часу йшло на TikTok. Користувачі витрачали на нього на 90% більше часу у порівнянні з 2020 роком. Він також став найбільш завантажуваним додатком за рік.

Усього у 2021 році користувачі завантажували додатки 230 мільярдів разів, а на платні версії застосунків витратили 170 мільярдів доларів.

Найпопулярнішим застосунком для відтворення відео став YouTube, друге місце — у Netflix.

Окрім того, згідно зі звітом, люди витратили на мобільні ігри 116 мільярдів доларів. Ще 4 мільярди доларів пішли на програми для знайомств, серед яких найпопулярнішим стали Tinder та Badoo.

На онлайн-шопінг було витрачено понад 100 мільярдів годин, найдовше покупками займалися мешканці Сінгапуру, Індонезії та Бразилії.

Що відомо

Український застосунок Headway увійшов до трійки кращих освітніх додатків у США та п‘ятірки найбільш завантажуваних в App Store у категорії "Освіта" у 2021 році.

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