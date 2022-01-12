У столиці Сомалі — Могадішу близько 12:30 за київським стався вибух в районі міжнародного аеропорту, є загиблі та поранені, точна кількість наразі невідома повідомляє AP.

Національне інформаційне агентство Сомалі повідомляє про "невстановлену кількість жертв".

Засновник служби швидкої допомоги Aamin Абдулкадір Адан написав, що він “глибоко засмучений через загибель людей та травмованих” у Могадішо.

За теракти восени 2021 року відповідальність взяли бойовики угрупування "Аш-Шабаб", яке має зв'язки з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда".

Що відомо

16 жовтня щонайменше двоє людей загинули у результаті вибуху в ресторані в місті Беледуейне в центральній частині Сомалі поблизу кордону з Ефіопією.

25 вересня у столиці Сомалі на блок-посту біля президентського палацу вибухнув нашпигований вибухівкою автомобіль. У результаті вибуху загинули щонайменше восьмеро людей, ще дев'ятеро постраждали.

13 лютого 2021 року біля президентського палацу в столиці Сомалі здетонував замінований автомобіль. У результаті теракту одна людина загинула, десять постраждали.

19 серпня терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки в Могадішо. Тоді загинули щонайменше п'ятеро людей.

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