Гуляш та салат з буряку: у школах Одеси запровадили нове меню

В одеській школі №84, що на вулиці Академіка Глушко, на сніданок дітям давали нові страви: гуляш та салат з буряку. Кожного дня меню у закладі змінюють. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала навчальний заклад.

Діти молодших класів снідали о 9:30. Для них страви готували 6 кухарів. Вранці у меню – гуляш з макаронами, салат з вареного буряку з грінками та здоба.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Нам багато дають, я це можу з’їсти. Мені подобаються макарони, гречка і вівсянка", – розказав першокласник Дмитро Білоус.

"Полюбляю буряк та макарони. Буряк солодкий, смачний і корисний", – поділився першокласник Данило Омельченко.

"Мені подобається коли нам готують смачно. Мені подобаються макарони з м’ясом", – зазначила першокласниця Софія Щіготіна.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Щотижня меню для дітей формують разом з дієтологами, розповідає кухар Сергій Батурін. За його словами, їжа школяра має містити 7,5 грамів цукру – це випічка і напої, та стільки ж солі. Він додав, в раціоні однієї дитини мають бути 560 грамів молочних продуктів та 100-120 грамів м’яса.

Суспільне Одеса Кухар

"Цей раптовий стрибок зниження долі цукру та солі у харчуванні Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров’я вирішили зробити поетапно, не одразу знижуючи рівень цукру. Також змінилась енергетична цінність у зв’язку із тим, що збільшилась частка м’яса. Стало більше молочної продукції, відповідно, калорійність їжі стала іншою", – повідомив Сергій Батурин.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Як розповіла директорка школи Алла Ілько, загалом у навчальному закладі 2 171 учень. Дітей 1-4 класів годують затвердженими сніданками та обідами безкоштовно, а з 5 по 11 класи діти самостійно обирають та купують їжу.

"Ми цікавимося тим, що думають діти та що думають їхні батьки. Ми постійно проводимо розмови щодо того, що більше люблять, що менше люблять. Наше меню різноманітне, воно є циклічним. Але воно цікаве для дітей", – каже директорка.

Суспільне Одеса Директорка школи

"В школі мені дуже подобаються булочки, тут дуже смачна випічка. Я часто макарони з сиром беру. Дуже смачно", – розказала дев'ятикласниця Олександра Іванченко.

"Смачно, але якби були ціни трохи нижче – це було б взагалі шикарно", – вважає дев'ятикласник Гліб Шелагін.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Про нову реформу харчування у закладах освіти раніше розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, від 1 січня 2022 року у меню для учнів 1-4 класів додали більше кисломолочних продуктів, овочів та фруктів.

Також нове меню введуть в усіх садочках Одеси. Найближчим часом його мають розробити та представити батькам.

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