У ДСНС закликають туристів дотримуватися правил безпеки у горах

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“Рятувальники постійно звертають увагу громадян на необхідність ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов у горах”, — йдеться у повідомленні.

Тільки за минулу добу, 11 січня, на об’єктах туристичної галузі в зонах відповідальності, що обслуговуються гірськими пошуково-рятувальними підрозділами ДСНС України, надзвичайники врятували 8 людей. З них медична допомога знадобилася п'ятьом людям.

Зокрема, 11 січня до Головного управління ДСНС Закарпатської області надійшла інформація, що 10 січня у Рахівському районі на полонині Драгобрат під час катання на лижах заблукали двоє туристів. Вони лишилися на ночівлю у будинку лісника та на ранок не повернулись до тимчасового місця проживання. Рятувальники знайшли туристів на схилі г. Догяска в будиночку лісника у задовільному стані та доставили їх на гірськолижний комплекс “Драгобрат”, повідомили у пресслужбі.

Цього ж дня на полонині Драгобрат під час катання на лижах заблукав ще один турист, що приїхав із Одеси. Він повідомив телефоном, що перебуває в будиночку лісників в урочищі Грегулець поблизу с. Чорна Тиса Рахівського району. Рятувальники знайшли там туриста у задовільному стані й організували його повернення до місця тимчасового мешкання.

Крім того, рятувальники надають травмованим туристам на гірськолижних схилах Карпат і медичну допомогу, повідомили у ДСНС.

Зокрема, 11 січня надзвичайники Львівщини та Закарпаття надавали меддопомогу туристам. Поблизу Славського Стрийського району на г. Тростян під час катання на лижах двоє туристів отримали травми і потрапили до лікарні. Також на курорті Красія надзвичайники надали медичну допомогу та евакуювли зі схилу трьох туристів, які травмувалися.

“Загалом, з початку 2022 року, в зонах відповідальності гірських підрозділів ГУ ДСНС України було врятовано 39 людей, з них надано медичну допомогу 32 людям”, — повідомили надзвичайники.

Рятувальники просять туристів реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону.

Також рятувальники радять користуватися застосунком "Порятунок у горах".

Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме:

голосових дзвінків;

передачі сигналів “SOS” із географічними координатами.

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