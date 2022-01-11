Штрафів на 134 млн грн 11 січня направила Держекоінспекція підприємству "Едельвейс 2007", яке зараз належить матері мера Бурині Віктора Ладухи. Перевірки провели після того, як до інспекції звернулися мешканці двох сіл – Усепнка та Степанівка.

Селяни скаржилися, що після того, як позаминулої осені підприємство викопало котловани, не стало води. Микола Федоров, говорить, що в його тітки, яка мешкає у селі Степанівка, пропала вода в колодязі.

“Вона вже літня жінка, в неї пропала вода в колодязі. Канал оцей вирили – ставок. Їздили ми сім’єю, з рідними допомагали води наносити вихідними. Помітили весною, що води більше немає. Ходили на інший край села по воду", – розповідає мешканець Конотопського району Микола Федоров.

Зі слів мешканки села Степанівка Надії Кисельової, копаючи копанку, начебто, щоб пустити туди рибу, мер (Віктор Ладуха) хотів зробити собі рекламу.

"Зараз ця копанка схожа на звалище. Зараз вона нікому не потрібна, ніхто її не чисте. У людей свердловина на 30-40 метрів, там вода є. А в мене колодязь, може, метрів на 5. В ньому води немає", – говорить Надії Кисельової.

Як розповів інспектор управління держекоінспекції області Олександр Матюха, 11 січня управління направило претензію на 37 млн грн юридичній особі – Фермерському господарству "Едельвейс-2007". Керувались матеріалами лабораторних випробувань.

"Їм буде надано 30 днів для добровільної сплати цих коштів. Якщо ці кошти не будуть сплачені в добровільному порядку, ми будемо звертатися до суду. По селу Степанівка ми нарахували збитків на 97 млн грн", – зазначив Матюха.

"Наш спеціаліст був залучений до обстеження водойми, яка була незаконно побудована. Незаконно чому, тому що відсутні проєкти. Проєкт не заходив на розгляд, на узгодження до регіонального офісу і з огляду на це ми вважаємо, що це є порушення водного законодавства саме його побудова", – говорить начальниця відділу регіонального офісу водних ресурсів Світлана Афанасьєва.

У поліції наразі відкрили кримінальне провадження за статтями "порушення правил охорони вод" та "незаконна порубка лісу".

"Наразі триває досудове розслідування, призначено комплекс економічних та інженерно-екологічних експертиз які, наразі, проводяться в інституті ім. професора Н.С. Бокаріуса", – каже інспектор відділу комунікацій нацполіції Сумщини Катерина Шосталь.

Максимальний строк покарання за цими статтями – позбавлення волі до 5 років.

Віктор Ладуха 11 січня на дзвінки не відповідав. Телефон власниці підприємства Ольги Ладухи також не відповідав. У квітні 2021 року на своїй сторінці у Фейсбук політик розмістив відеоролик, де сказав:"Знаходимось у с. Степанівка нашої Буринської ОТГ. Подивіться, ми восени зробили добру справу нашою командою. От, погляньте, скільки тут водички, як тут прекрасно, серце радіє за те, що наша справа не пройшла марно. Такі справи ми робили не тільки отут, в Степанівці, але й у багатьох населених пунктах".

Фірма "Едельвейс-2007", яка проводила земляні роботи зараз належить матері політика – Ользі Ладусі. Згідно з інтернет-ресурсом "youcontrol", на перше грудня минулого року фірма мала податковий борг у понад 29 тис. грн. За словами Олександра Матюхи, в екоінспекції вважають, що котловани утворились після того, як підприємство видобувало суглинок і вирубувало деревину для власних потреб.