Правоохоронці Греції затримали ймовірного фігуранта справи про вбивство російського кримінального авторитета Олександра Солоніка, також відомого як Саша Македонський.

Про це повідомляє Ekathimerini із посиланням на місцеву поліцію.

За даними видання, підозрюваного затримали у міжнародному аеропорту міста Салоніки. Ним виявився 48-річний громадянин Греції грузинського походження.

За даними Dikastiko, чоловіка вдалося затримати завдяки інформації, отриманій від Інтерполу. Прокуратура висуває щодо нього звинувачення у двох вбивствах та порушенні закону про зброю.

Олександр Солонік входив до складу російського Курганського організованого злочинного угруповання. У 90-ті роки він виконував функції кілера, власноруч скоївши десятки вбивств, у тому числі кримінальних авторитетів. Солоніка неодноразово арештовували, однак йому вдалося тричі здійснити втечу.

Після чергової втечі зі слідчого ізолятора у 1995 році кілер опинився у Греції. У лютому 1997 року грецькі правоохоронці знайшли тіло Олександра Солоніка. Експертиза встановила, що росіянин був задушений. Згодом поліція знайшла розчленоване тіло подруги Солоніка – 21-річної моделі Світлани Котової, яка, ймовірно, стала свідком убивства її коханця.

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