Забита каналізація та підтоплений підвал, а також кілька разів на тиждень виклики аварійної бригади. Так живуть сєвєродончани в одній із п’ятиповерхівок на вулиці Гагаріна, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як розповіла Суспільному Валентина Лагачова, вона живе в будинку на вулиці Гагаріна-44 понад 20 років. Останні три, каже, подібна ситуація повторюється регулярно. "Запах під’їздом йде страшний", — говорить жінка.

Суспільне Донбас Підтоплений підвал будинку

За словами Валентини, проблема у застарілих каналізаційних трубах, які потрібно не прочищати, а ремонтувати або ж замінити.

"Кожні три-чотири дні до нас приїздить аварійка. Звертаємось, писали, на "гарячу" лінію дзвонили. Ніхто не вживає заходів. Там щось потрібно робити конкретно, а не чистити, промивати", — зауважила Валентина.

Суспільне Донбас Тріщина у під’їзді будинку

Жителі скаржаться на сирість у квартирах. Вважають, що саме через підтоплений підвал пішла тріщина у під’їзді. "Під’їзд у жахливому стані. Смердить постійно", — наголосив житель будинку Артур Юрков.

За словами начальника управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької ВЦА Антона Ковалевського, ремонтна бригада черговий раз прочистила каналізацію будинку від сміття.

"Наразі дістали з каналізації памперс дитячий та ганчірку для прибирання. На жаль, мешканці міста використовують каналізацію як сміттєпровід і викидають туди що завгодно. Навіть тварин, які померли", — розповів Антон Ковалевський.

"Якщо мешканці хочуть виконувати роботи капітального характеру по будинку — покрівля, каналізація, водопровід, вони повинні звернутись до обслуговуючої компанії", — зазначив Ковалевський.

Як додав начальник управління ЖКГ, жителі можуть створити ОСББ. Для них є програми підтримки для співфінансування капітальних робіт.

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