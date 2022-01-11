Грудень та січень — час цвітіння Товстянки (в народі "грошове дерево"). Наразі ця рослина розквітла у теплиці Запорізького міського ботанічного саду.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник.

Чому рослину називають "грошовим деревом"

Рослина, що в народі зветься "грошовим деревом" має назву Товстянка, або латинською Сrassula. Легенди про те, що такий вазон притягує в дім фінансовий добробут, з'явились завдяки округлій та об'ємній формі листочків — вони нагадують монетки. Там зберігається вода.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Батьківщиною Красули є пустельні та напівпустельні регіони Африки. Зважаючи на це, слід пам'ятати, що назва сукуленти походить від грецького слова sucus, що значить сік. Тобто у своїх м'ясистих листочках або паличках ці рослини здатні накопичувати запас вологи, який допомагає їм обходитися довгі місяці, а в деяких випадках і років, без дощів або якоїсь вологи", — розповідає лаборант Запорізького міського ботанічного саду Олександр Хвостов.

Особливості цвітіння "грошового дерева"

Найбільша товстянка, що зростає у теплиці сукулентних рослин Запорізького міського ботанічного саду — до двох метрів заввишки. Рослині уже 30 років. Вона почала квітнути наприкінці листопада.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Це — пустельна рослина, вона полюбляє засуху. Вона квітує кожен рік взимку. Розпускаються маленькі, достатньо такі непримітні квіточки. Але, якщо дивитися взагалі на рослину, коли масово вона цвіте, то достатньо привабливо", — каже методистка Запорізького міського ботанічного саду Дар'я Ковальова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дар'я Ковальова

За її словами, домогтися цвітіння в домашніх умовах складно. Хоча рослина невибаглива щодо поливу, але дуже чутлива до температурного режиму.

"Розквітає ця рослина зазвичай на 15-й рік або ще пізніше. Їй потрібно створювати певні умови, при яких вона заквітає. Знижувати температуру взимку, щоб була стресова ситуація для рослини, тоді вона почне квітнути. А у нас, зазвичай, в кімнатах +20 \ +25 градусів, не нижче, тому вона не квітне", — зазначає Дар'я.

Фото: Суспільне Запоріжжя Щоб розквітнути, Товстянка потребує тепличних умов

Як вирощувати "грошове дерево" в домашніх умовах

Вирощувати товстянку в домашніх умовах не складно. Її можна розмножувати від листочків.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Для цього потрібно відірвати листочок або живець та залишити на деякий час підсихати. Потім занурити у піщаний субстрат і поливати.

Фото: Суспільне Запоріжжя Коли з'явилися корінці, можна пересаджувати. На дно горщика треба покласти дренаж та насипати трохи ґрунту.

"Можливо використовувати спеціальну ґрунтосуміш, що продається у квіткових магазинах. Можна використовувати також власний ґрунт, який буде зроблений на основі піску та звичайної землі з додаванням перліту та вермикуліту", — пояснює Олександр.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Живець рослини потрібно обережно дістати зі стаканчика, не руйнуючи земляний ком із корінцями.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Встановити рослину в горщик та заповнити його ґрунтом. Не буде зайвим утрамбувати.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Поливати сукулент варто не одразу, а наступного дня після пересадки.

Як доглядати за "грошовим деревом"

Влітку товстянка потребує води два-три рази на тиждень, а взимку один раз на місяць. Найкращим для росту цієї рослини буде місце з інтенсивним розсіяним світлом.

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