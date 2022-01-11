На Дніпропетровщині 1300 призовників відправилися на військову службу

За три останні місяці 2021 року на Дніпропетровщині до армії призвали 1300 новобранців. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської обладміністрації, який отримало Суспільне.

Призовники без вищої освіти служитимуть півтора року. Решта – один рік.

“Призивали хлопців від 18 до 27 років. Ряди Збройних Сил України поповнили 610 людей, Національної гвардії – 520, Держприкордонслужби – 125 та Державної спеціальної служби транспорту – 45”, – повідомила начальниця управляння взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської ОДА Ірина Федорчук.

Вона додала, що область виконала план на 100%.

Що відомо

Кабінет міністрів затвердив кількість громадян України, яких мають призвати для проходження строкової служби у жовтні-грудні 2021 року.

Загалом до військових підрозділів планують направити 13 575 людей. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 вересня.

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