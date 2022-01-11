Майже півсотні мешканців 55-го мікрорайону у Луцьку звернулися до поліції із заявою про обмеження вільного проходу через двір на вулиці Липинського, 1. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Вікторія Притулюк.

Зі слів жінки, співвласники багатоквартирного будинку на вулиці Липинського 1 встановили хвіртку на стежці, де раніше вільно ходили місцеві жителі.

Хто зачинив прохід

Паркан стоїть на території ОСББ "На летовищі". Вікторія Притулюк розповіла: загорожа поруч з будинком з'явилася давно, а от замок на хвіртці місцеві жителі побачили напередодні.

Суспільне Волинь

"Ми не маємо змоги пройти ні в школу, ні в садочок. Там уся транспортна розв’язка, там люди ходять на зупинки громадського транспорту. Десь до кілометра треба обходити",– каже жителька мікрорайону.

11 січня мешканці 55-го мікрорайону зібралися, щоб обговорити питання із перекритим проходом.

Суспільне Волинь

Як розповів лучанин Олег Кот, правління ОСББ не реагує на звернення мешканців. "Я живу у будинку на Липинського, 2, тут завжди була ця доріжка. Можна було б прохід залишити, зняти загорожу, хоча б частину. Позиція ОСББ – вони не реагують на людей", – каже чоловік.

Поспілкуватися з головою ОСББ жителям сусідніх будинків не вдалося. На телефонні дзвінки жінка не відповідала. На місце викликали правоохоронців.

Суспільне Волинь

Зі слів Вікторії Притулюк, жителі мікрорайону вже зверталися на гарячу лінію міської ради та до представників департаменту муніципальної варти. Додає: готові позиватися до суду, аби розгородили стежку.

Захист від бурульок і позиція голови ОСББ

Як розповіла в телефонному коментарі Суспільному голова ОСББ "На летовищі" Олена Завадська, паркан з хвірткою на замку становили, щоб захистити людей від бурульок, які звисають з даху будинку.

Суспільне Волинь

"Правління зробило усе можливе для збереження життя і здоров’я і наших мешканців зачинивши цей небезпечний для життя людей стихійний прохід по нашій обмостці. Взагалі це не прохід, він не зазначений ні у генеральному плані, ні в нашій документації, його просто немає", – каже Олена Завадська.

За коментарем Суспільне звернулося в Департамент муніципальної варти міста, куди скаржилися місцеві жителі. Зі слів заступника директора Романа Кулика, ділянка, де встановили паркан і хвіртку – у приватній власності. Письмових приписів, щодо вжиття заходів, аби не було травм через падіння бурульок і снігу, муніципальна варта голові ОСББ не робила. Роман Кулик додав, що ситуацію із перегородженою стежкою вивчатимуть упродовж 15-30 днів.

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