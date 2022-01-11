Клопотання щодо поновлення розслідування справи Ільяса Белхароєва, якого РФ звинувачує у скоєнні терористичного акту та контрабанді вогнепальної зброї через кордон з Україною, подав його захисник Олег Михайлик. Про таке повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні у Приморському суді Одеси.

Захисник Олег Михайлик наполягає на тому, аби його підзахисного не екстрадували до РФ, бо там йому загрожують катування та ув’язнення без об’єктивного розслідування справи.

"Поліція категорично не хоче розслідувати цю справу. Наше завдання – виправдати Белхароєва, що таких фактів, наведених в екстрадиційній справі слідчими органами Росії, в Україні не існувало. По-друге, хочемо, щоб поліція розібралася з цим і офіційно заявила, що представлені факти не відповідають дійсності", − сказав Михайлик.

Суспільне Одеса

"Були згодні співпрацювати з український слідством і просили, аби мене допитали, викликали й провели це розслідування на території України. Але ніяких дій не відбувалося. Мене не викликали та жодного разу не допитували", − розказав громадянин РФ Ільяс Белхароєв.

Суспільне Одеса Ільяс Белхароєв

Слідчих Нацполіції Одеської області та представників прокуратури на засіданні не було.

Суддя Андрій Науменко ухвалить своє рішення щодо відновлення справи у п'ятницю, 14 січня.

Суспільне Одеса

Наразі журналісти Суспільного готують запит до Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Ільяса Белхароєва затримали в Одесі 20 травня. Злочини, які йому інкримінують правоохоронні органи Російської Федерації, – контрабанда вогнепальної зброї та участь у терористичному угрупованні. За даними слідства, фігурант справи причетний до вбивства голови Центру протидії екстремізму МВС Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва, якого застрелили в Москві у вересні 2019 року. Правоохоронці вважають, що Белхароєв незаконно придбав та передав через українсько-російський кордон вогнепальну зброю, з якої й був вбитий Ельджаркієв.

У 2020 році чоловіка оголосили в розшук спочатку на території РФ, а згодом – і в міжнародний. У листопаді 2020 року Басманний районний суд Москви виніс постанову про обрання для Белхароєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одразу, щойно чоловіка арештують у РФ чи екстрадують з іншої країни.

У липні 2021 року в Одесі почали досудове розслідування справи Ільяса Белхароєва. Тоді обвинувачений під час судового засідання заявив, що справа проти нього на території РФ політично мотивована. На його думку, в такий спосіб влада Росії намагається "знищити незручних для системи людей".

Оскільки за законодавством України інкриміновані РФ злочини кваліфікуються за аналогічними статтями Кримінального кодексу України (ст. 258 та 263), є особливо тяжкими та екстрадиційними, Ільяс Белхораєв провів 40 днів в СІЗО. У цей час правоохоронці РФ надіслали екстрадиційний запит до України з вимогами видати росіянина. 29 червня 2021 року Белхароєва звільнили з СІЗО, відпустивши під цілодобовий домашній арешт.

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