Протягом грудня-січня у центрі Житомира кореспонденти Суспільного сфотографували 12 муралів, які невідомі особи раніше обмалювали фарбою з балончиків або пошкодили. У поліції кажуть, що звернень про пошкодження муралів до них не надходило.

Пошкоджені мурали

У центрі Житомира журналісти Суспільного нарахували 12 пошкоджених муралів. Більшість із них обмальовані балончиками з фарбою.

Фото: Суспільне Житомир Пошкоджений мурал поблизу вулиці Михайлівської

Фото: Суспільне Житомир Розмальований мурал в дворі вулиці Михайлівської

Наступний мурал був створений у рамках фестивалю вуличного мистецтва "ТБДЩ" в 2015 році. Зараз він обмальований написами та частково пошкоджений.

Фото: Суспільне Житомир Мурал-логотип фестивалю "ТБДЩ"

Фото: Суспільне Житомир Мурал з крилами, на фоні яких фотографувалися житомиряни

На вулиці Київській є мурал, на якому зображений американський джазовий музикант Луї Армстронг. Саме зображення не пошкоджене, але з боків обмальоване написами та зафарбованою рекламою наркотиків.

Фото: Суспільне Житомир Мурал із зображенням Луї Армстронга

Цитата з поеми "Кавказ" Тараса Шевченка на стіні будинку на вулиці Михайлівській з'явилася під час Революції Гідності.

Фото: Суспільне Житомир Цитата з поеми Тараса Шевченка

Фото: Суспільне Житомир Мурал у дворику на Михайлівській

Що кажуть у поліції

У відповіді на інформаційний запит 21 грудня обласне управління Нацполіції повідомило про те, що протягом 2021 року до поліції не надходили звернення про пошкодження муралів.

У Кримінальному кодексі України немає окремої статті, яка передбачає відповідальність за пошкодження муралів.

"Фактично таке діяння може підпадати під дію статті 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК України", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Фото: Суспільне Житомир Пошкоджений 15-метровий мурал "Трисвіт"

Фото: Суспільне Житомир Розмальоване зображення на стіні гаража

Фото: Суспільне Житомир

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