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Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів пошкоджені або обмальовані фарбою з балончика
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Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів пошкоджені або обмальовані фарбою з балончика

Леонід Мацієвський
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Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів пошкоджені або обмальовані фарбою з балончика Пошкоджені мурали поблизу вулиці Михайлівської. Колаж: Суспільне Житомир

Протягом грудня-січня у центрі Житомира кореспонденти Суспільного сфотографували 12 муралів, які невідомі особи раніше обмалювали фарбою з балончиків або пошкодили. У поліції кажуть, що звернень про пошкодження муралів до них не надходило.

Пошкоджені мурали

У центрі Житомира журналісти Суспільного нарахували 12 пошкоджених муралівМурали – великі за розміром картини, які художники створюють на об'єктах архітектури (переважно на стінах будинків).. Більшість із них обмальовані балончиками з фарбою.

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Пошкоджений мурал поблизу вулиці Михайлівської

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Розмальований мурал в дворі вулиці Михайлівської

Наступний мурал був створений у рамках фестивалю вуличного мистецтва "ТБДЩ" в 2015 році. Зараз він обмальований написами та частково пошкоджений.

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Мурал-логотип фестивалю "ТБДЩ"

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Мурал з крилами, на фоні яких фотографувалися житомиряни

На вулиці Київській є мурал, на якому зображений американський джазовий музикант Луї Армстронг. Саме зображення не пошкоджене, але з боків обмальоване написами та зафарбованою рекламою наркотиків.

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Мурал із зображенням Луї Армстронга

Цитата з поеми "Кавказ" Тараса Шевченка на стіні будинку на вулиці Михайлівській з'явилася під час Революції Гідності.

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Цитата з поеми Тараса Шевченка

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Мурал у дворику на Михайлівській

Що кажуть у поліції

У відповіді на інформаційний запит 21 грудня обласне управління Нацполіції повідомило про те, що протягом 2021 року до поліції не надходили звернення про пошкодження муралів.

У Кримінальному кодексі України немає окремої статті, яка передбачає відповідальність за пошкодження муралів.

"Фактично таке діяння може підпадати під дію статті 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК України", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Пошкоджений 15-метровий мурал "Трисвіт"

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

Розмальоване зображення на стіні гаража

Зіпсовані мурали: у центрі Житомира 12 муралів обмальовані фарбою з балончика або пошкодженіФото: Суспільне Житомир

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