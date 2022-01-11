Протягом грудня-січня у центрі Житомира кореспонденти Суспільного сфотографували 12 муралів, які невідомі особи раніше обмалювали фарбою з балончиків або пошкодили. У поліції кажуть, що звернень про пошкодження муралів до них не надходило.
Пошкоджені мурали
У центрі Житомира журналісти Суспільного нарахували 12 пошкоджених муралівМурали – великі за розміром картини, які художники створюють на об'єктах архітектури (переважно на стінах будинків).. Більшість із них обмальовані балончиками з фарбою.
Наступний мурал був створений у рамках фестивалю вуличного мистецтва "ТБДЩ" в 2015 році. Зараз він обмальований написами та частково пошкоджений.
На вулиці Київській є мурал, на якому зображений американський джазовий музикант Луї Армстронг. Саме зображення не пошкоджене, але з боків обмальоване написами та зафарбованою рекламою наркотиків.
Цитата з поеми "Кавказ" Тараса Шевченка на стіні будинку на вулиці Михайлівській з'явилася під час Революції Гідності.
Що кажуть у поліції
У відповіді на інформаційний запит 21 грудня обласне управління Нацполіції повідомило про те, що протягом 2021 року до поліції не надходили звернення про пошкодження муралів.
У Кримінальному кодексі України немає окремої статті, яка передбачає відповідальність за пошкодження муралів.
"Фактично таке діяння може підпадати під дію статті 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК України", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.
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