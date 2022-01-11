Державний банк розпродає на аукціоні майно заводу "Запоріжкабель"

"Укрексімбанк" виставив майно приватного акціонерного товариства "Запорізький кабельний завод" на торги, в рахунок виплати боргу підприємства.

Умови торгів опублікували на платформі OpenMarket, яка обслуговує ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України.

Стартова ціна виставленого на продаж майна — 694 млн 143 тис. грн. Вона обумовлена кредитними заборгованостями підприємства, та включає окрім суми боргу проценти, комісії, пені, штрафи, 3 % річних за прострочення зобов’язань та втрати від інфляції.

Аукціон має відбутися 31 січня, наразі, для участі у ньому зареєструвався один учасник.

З молотка пустять чотири будівлі загальною площею 50 740,6 кв.м, на вул. Дніпровське шосе, 3, виробниче обладнання, передане заводу в оренду, готову та незавершену продукцію, серед якої трансформатори, реактори, метал, прокат тощо.

Також переможець отримає право вимагати коштів з відкритих "Запоріжкабелем" депозитів.

Що відомо

АТ "Укрексімбанк" - державний експортно-імпортний банк, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів.

ПрАТ "Запорізький кабельний завод" заснували у 1863 році. Він виготовляє дроти для трансформаторобудування, а також неізольовані дроти для повітряних ЛЕП і контактної мережі електротранспорту, мідні гнучкі дроти, дроти з емалевою і скловолоконною ізоляцією, та інші. Деякі позиції асортименту заводу не мають аналогів серед українських виробників. Серед замовників підприємства — ПАТ "Запоріжтрансформатор" та НаЕК "Укренерго", для яких "ЗКЗ" фактично повністю закриває потребу у дротах.

Згідно з інформацією у Єдиному державному реєстрі судових рішень, у листопаді 2021 року Господарський суд Запорізької області задовольнив позов "Сбербанку", щодо стягнення з ПрАТ "ЗКЗ" 58 млн 500 тис. грн в рахунок погашення боргу ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Згодом "Запоріжкабель" позивався до Господарського суду, щодо неправомірності накладання арешту на власні активи, але справу програв.

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