9 січня у результаті нещасного випадку трагічно загинув 32-річний старший лейтенант поліції Житомирської області Євгеній Андрійковець. Про це повідомляють на сайті Нацполіції у Житомирській області.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок нападу кабана під час полювання.

"Євгеній Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі і був командиром одного з відділень. Його поважали та цінували колеги. Він завжди був там, де найскладніші завдання і найризикованіші ситуації", – йдеться у повідомленні.

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