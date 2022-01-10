Частина Великої стіни часів династії Мін (1368-1644) обвалилася після землетрусу магнітудою 6,9 бала, який стався в північно-західній провінції Цинхай у суботу опівночі на глибині 10 кілометрів. Про це повідомляє Global Times.

Два метри Великої стіни обвалилися в повіті Шандань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Це за 114 кілометрів від епіцентру в повіті Меньюань, Тибетської автономної префектури Хайбей в Цинхай.

Після землетрусу влада організувала перевірку місцевих культурних пам’яток і виявила місце обвалення. Нині тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

За даними видання, землетрус стався в малонаселеному районі. Водночас кілька великих міст відчули поштовхи. Повідомлень про загиблих не надходило. Дев'ять людей були поранені. Із них вісім виписали з лікарні, а одна людина досі перебуває під наглядом.

Керівник сейсмічного агентства Ганьсу Ші Юйчен повідомив ЗМІ, що найближчий житловий район розташований за 40 кілометрів від епіцентру землетрусу, і місцеві жителі звикли боротися з поштовхами. Будинки мешканців були модернізовані, щоб бути захищеними від землетрусу. Це сприяло зменшенню жертв внаслідок землетрусу такого масштабу, сказав Ши.

14 квітня 2010 року в Тибетській автономній префектурі Юйшу в Цинхаї стався землетрус магнітудою 7,1. Тоді загинули 2698 людей, а 270 зникли безвісти. Понад 90 відсотків місцевих будинків обвалилися внаслідок землетрусу та кількох сильних поштовхів, пише Global Times.

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