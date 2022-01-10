Гривня втрачає позиції. Курс валют на 10 січня

У понеділок, 10 січня, Національний банк підвищив курс долара щодо гривні на 5 копійок, встановивши його на рівні 27,50 UAH/USD.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав на сім копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,50 гривні за долар;

31,11 гривні за євро.

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Станом на 9 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,45 UAH/USD, щодо євро — 31,04 UAH/EUR.

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