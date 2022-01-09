У 19-поверховому житловому будинку Нью-Йорка Twin Park 9 січня сталася пожежа, внаслідок якої загинули 19 людей, зокрема дев'ятеро дітей.

Як повідомляє Associated Press, вогонь спалахнув приблизно об 11:00 за місцевим часом, а оскільки це був вихідний, то більшість мешканців перебували вдома.

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Старший радник мера міста Стефан Рінгель розповів, що внаслідок пожежі понад п'ять десятків людей отримали травми, а 13 людей перебувають у критичному стані в лікарні.

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Своєю чергою комісар департаменту пожежної охорони Нью-Йорка Деніел Нігро зазначив, що більшість жертв постраждали від отруєння чадним газом. Він уточнив, що пожежа виникла у дворівневій квартирі, що займає другий та третій поверхи будинку, розташованого у районі Бронкс.

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Пожежники, які прибули на місце, виявили, що двері до квартири були відчинені, що, ймовірно, дозволило вогню швидко поширитися.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що це одна з наймасштабніших пожеж в місті за останнє десятиліття.

"Це буде одна з найстрашніших пожеж, свідками яких ми були в наш час", – сказав він.

Місцеві чиновники прогнозують, що кількість жертв пожежі зросте.

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