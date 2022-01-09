У китайській провінції Цзянсу для руху автомобілів відкрили найдовший у державі підводний тунель, який має шість смуг.

Про це повідомляє CNN Travel.

Його побудували під озером Тайху на сході Китаю, приблизно за 50 км на схід від Шанхаю. Довжина тунелю становить 10,79 кілометра, ширина — 17,45 метра. Він є частиною шосе Чанчжоу-Усі протяжністю 43,9 кілометра. Тунель побудували як альтернативну швидкісну автомагістраль для автомобілістів, що подорожують між Шанхаєм і Нанкіном.

Будівництво тривало майже чотири роки. На це пішло понад два мільйони кубометрів бетону. Стелю тунелю обладнали різноколірними світлодіодними лампами, щоб увага водіїв не розсіювалася. Вартість проєкту оцінюють у 9,9 мільярда юанів (близько 1,56 мільярда доларів).

Що відомо

У грудні 2020 року у китайській провінції Цзянсу відкрили перший в країні підвісний залізнично-автомобільний міст. Він побив світовий рекорд за максимально допустимою швидкістю руху по ньому поїздів.

У вересні 2020 року у китайській провінції Гуандун відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст через річку Ляньцзян. Його довжина становить 526 метрів.

У жовтні 2019 року у китайському місті Ухань відкрили двоповерховий підвісний міст із найдовшим у світі прольотом. Це автодорожній міст через річку Янцзи.

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