В Україні кіт вижив після півгодинного прання у пральній машині

У місті Дніпро кіт на прізвисько Броша пів години провів в увімкненій пральній машині та вижив.

Про цю історію розповіли у місцевій ветклініці "На Робочій".

За словами ветеринарів, кіт полюбляє спати у барабані пральної машини. А на Новий рік господиня кинула у прання собачу лежанку сірого кольору, як і сам котик.

"Через це господиня котика не помітила вихованця та запустила "пралку". Кіт пробув у пральній машині близько 30 хвилин, перш ніж власники почули його крики", — йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Медики розповіли, що на подив при відкритті пральної машини кіт вискочив і намагався втекти.

"Його зловили, висушили та одразу привезли до ветеринара", — повідомили у ветклініці.

Під час огляду у тварини виявили низьку температуру та хрипи у легенях. Очі в нього не розплющувалися через порошок, а з рота пахло пральним засобом. Броші провели необхідну терапію, його аналізи в нормі і невдовзі він повернеться додому.

"Зараз він почувається добре — активно бігає і стрибає, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, але Броші дуже пощастило. Не дарма у котів дев'ять життів", — додали у ветклініці.

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