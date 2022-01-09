У Лівані знову стався блекаут. У чому справа

Територія всього Лівану 8 січня повністю залишилася без електроенергії через проблеми, що виникли на електростанції в Арамуні.

Про це повідомив телеканал "Аль-Джадід".

Зазначається, що державна компанія-постачальник Electricitе du Liban відключила електроенергію на всій території країни після того, як місцеві жителі спробували штурмувати станцію на знак протесту проти регулярних відключень електрики. Без світла залишився й міжнародний аеропорт Бейрута. Перебої з електропостачанням пов'язані з фінансовою кризою в Лівані та проблемами з постачанням нафти, необхідної для вироблення електрики.

Це не перше тотальне відключення світла у Лівані. Через брак палива 9 жовтня 2021 року дві найбільші електростанції країни "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" припинили роботу. Внаслідок цього країна на добу повністю залишилася знеструмленою. Раніше компанія Électricité du Liban попереджала про загрозу блекауту через те, що запаси мазуту закінчуються, а на деяких заводах вони повністю вичерпані.

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