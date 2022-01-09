Поліцейські шукають вибухівку в одеських торгових центрах

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгових центрів в різних районах Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

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