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Поліцейські шукають вибухівку в одеських торгових центрах
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Поліцейські шукають вибухівку в одеських торгових центрах

Марина Повертайло
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Поліцейські шукають вибухівку в одеських торгових центрах

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгових центрів в різних районах Одеси. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

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