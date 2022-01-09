Новий головний тренер одеської футбольної команди "Чорноморець" Роман Григорчук розповів, які плани є у спортсменів на 2022 рік. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала пресконференцію.

28 січня футболісти "Чорноморця" поїдуть на перші збори до Туреччини. Туди відправляться 21 футболістів: 18 гравців та 3 воротарі.

"Надалі клуб буде ставити перед собою задачі добиратися до Єврокубків. Всі наші розмови з керівництвом, вони в першу чергу були про збереження місця в вищій лізі. Це перший крок, який повинні зробити. Без нього ніяк" – розповів Григорчук.

За словами нового тренера, у команди є гравці, яких ще не переглянули. Також не обійдеться без легіонерів, бо "зараз знайти кваліфікованих легіонерів простіше, ніж українців".

"З тих пропозицій, що у мене були - тут просто не було ніяких роздумів чи сумнівів. "Чорноморець" – це пріоритет, це любов. Він дуже дорогий для мене", – додав Григорчук.

Що відомо

30 грудня в пресслужбі "Чорноморця" повідомили про зміну головного тренера команди.

Роман Григорчук вже займав пост тренера з 2010 по 2014 роки. Після звільнення колишній футболіст очолював азербайджанський футбольний клуб "Габала", казахстанський "Астана" та білоруський "Шахтар Солігорськ". Останні дві команди вигравали Суперкубки своїх країн, а також ставали чемпіонами Казахстану та Білорусі.

У сезоні 2021/22 "Чорноморець" повернувся в УПЛ, після першої частини сезону команда йде на 13-му місці - 14 очок.

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