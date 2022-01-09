На озері Фурнаш у бразильському штаті Мінас-Жерайс частина скелі впала на три туристичних катери. У результаті інциденту загинули семеро людей, щонайменше 32 туристи дістали поранення та 20 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє телеканал CNN Brasil, обвал скелі стався вдень 8 січня. Зазначається, що кам'яна вежа раптово відокремилася від стіни каньйону і впала на прогулянкові катери, утворивши величезну хвилю над озером. Після інциденту два катери затонули.

Загалом постраждали 32 туристи. Зокрема, 23 людини отримали легкі травми, ще дві з відкритими переломами перебувають на лікуванні в Санта-Каса в муніципалітеті Піумхі. На місці трагедії триває пошукова операція та проводиться розслідування причин події.

Губернатор штату Мінас-Жерайс Ромеу Зема заявив, що обвал гірських порід могли спровокувати сильні опади в регіоні. Також він висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Сьогодні ми переживаємо біль трагедії в нашому штаті, викликаний зливами, які призвели до обвалення кам'яної стіни в озері Фурнаш в Капітоліо. Робота Корпусу рятувальників триває. Я співчуваю сім'ям у цей скрутний момент. Ми продовжуватимемо діяти, щоб надати необхідну підтримку і допомогу", – сказав він, передає La Nation.

Що відомо

У вересні 2021 року у мексиканському штаті Мехіко уламок скелі впав на житлові будинки. У результаті обвалу загинула людина, ще щонайменше десятеро зникли безвісти.

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