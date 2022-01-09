На Волині до кордону з Польщею "Укрзалізниця" електрифікувала 43 кілометри колій

На Волині залізничники завершили електрифікацію 43-кілометрового залізничного напрямку Ковель — Ізов — Держкордон, який веде до кордону з Польщею. Про це повідомили в пресцентрі "Укрзалізниці".

Наразі роботи тривають на дільниці Ковель — Овадне, де вже встановили 467 високовольтних опор.

У зв'язку з реконструкцією контактних мереж на ділянці Ковель — Ізов — Держкордон "Укрзалізниця" має намір збільшити вагу вантажних поїздів із 4,6 тисячі тонн до 5,5 тисячі тонн, підвищити пропускну спроможність дільниці та скоротити строки доставки вантажів.

Через залізничний шлях Ковель — Ізов — Держкордон експортується залізорудна сировина, яку везуть з підприємств регіону Кривого Рога на металургійні підприємства в Польщі. Як зазначили в пресцентрі компанії, "волинська" частину шляху є найбільш затратною, бо дільниця Ковель — Ізов — Держкордон експлуатується на тепловозній (дизельній) тязі.

В "Укрзалізниці" додали: електрифікація залізничного напрямку Ковель — Ізов — Держкордон є стратегічно важливою для галузі та держави, оскільки дозволить суттєво підвищити рівень вантажних перевезень.

Що відомо

Тендер на будівництво тягової підстанції у Ковелі регіональна філія "Львівська залізниця" з орієнтовною вартістю 100 мільйонів гривень оголосила в липні минулого року. Участь у торгах брали чотири компанії. Пропозиція, яка перемогла в тендері, становила на 1 мільйон 83 тисячі гривень менше від стартової ціни. Роботи повинні завершити до кінця 2022 року.

Проєкт швидкісного залізничного сполучення представили на форумі "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві 9 листопада. Тоді міністр інфраструктури Олександр Кубраков окреслив плани щодо електрифікації щонайменше 500 кілометрів залізничних шляхів до 2024 року.

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