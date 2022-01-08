В єгипетській провінції Південний Синай приблизно за 10 кілометрів від міста Ель-Тор мікроавтобус зіткнувся з пасажирським автобусом, внаслідок чого загинули щонайменше 13 пасажирів.

Про це у коментарі Суспільному повідомив посол України в Єгипті Євген Микитенко.

За його словами, ДТП сталася, ймовірно, через густий туман. У результаті зіткнення двох транспортних засобів 13 людей загинули, ще близько 18-ти отримали травми різних ступенів. Постраждалих доправили до лікарень міст Ель Тор, Абу-Рудейс та Шарм ель Шейх.

"Станом на 20:30 8 січня інформація про померлих чи постраждалих громадян України не надходила до Посольства. Посольство надалі відстежує ситуацію", — поінформував Микитенко.

Водночас The Associated Press із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни повідомляє про щонайменше 16 загиблих та 18 постраждалих. На місце події направили 13 машин швидкої допомоги. За даними NDTV, мікроавтобус та пасажирський автобус прямували до туристичного курорту Червоного моря Шарм ель Шейх та зіткнулися на великій швидкості під час руху в умовах поганої видимості. Зазначається, що смертельні ДТП забирають тисячі життів щороку в Єгипті, який має низький рівень безпеки на транспорті.

Що відомо

У вересні 2021 року в Туреччині автобус з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, 49 були травмовані.

У серпні у турецькій провінції Кайсері в аварію потрапив пасажирський автобус, постраждали 29 людей.

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